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وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المقترحات والبدائل لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحى الزيتون

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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بوابة الفجر
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عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً تنسيقيا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب، لاستعراض المقترحات والبدائل لمشروع تطوير كنيسة العذراء، بحى الزيتون، بمحافظة القاهرة.

وأوضح عاصم الجزار، أن هناك تكليفًا من القيادة السياسية بدراسة البدائل المختلفة لتطوير كنيسة العذراء، نظرًا لأهميتها التاريخية، وما تقدمه من خدمات مختلفة لسكان المنطقة.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض البدائل والمقترحات المختلفة للتطوير، وتم التأكيد على إعداد الدراسة المرورية، ودراسة المرافق، ودراسة النطاق الأشمل، ومراعاة الإمكانات المتاحة من أجل تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف وزير الإسكان، أن مشروع تطوير كنيسة العذراء، يهدف لإبرازها بالشكل اللائق بها، واستيعاب أعداد الزائرين من داخل مصر وخارجها، وحل مشكلة الاختناقات المرورية فى محيطها، وتمكينها من تقديم الخدمات المختلفة لسكان المنطقة.

من جانبهم عبر أعضاء مجلس النواب، وكاهن كنيسة العذراء، عن سعادتهم لتبنى الدولة لمشروع تطوير كنيسة العذراء، متقدمين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، على الاهتمام بهذا المشروع.

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