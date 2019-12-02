حمدوك: القوات المسلحة ستوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه

تعهدت القوات المسلحة السودانية، بحماية الثورة حتى تبلغ أهدافها، حسبما قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال: "القوات المسلحة صنعت التغيير، وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه، وبتاريخها الناصع لا يمكن أن تخذله أبداً، وستظل عصية على كل استهداف بعيدة عن المزايدة على كل مواقفها".

وأضاف: "تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، عبر هذا التغيير الذي يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز"، متعهداً بتوفير كافة احتياجات القوات المسلحة.

وعزل الجيش السوداني في أبريل الماضي، الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية، وبدأت البلاد في أغسطس(آب) الماضي فترة انتقالية تستمر 39 شهراً يتقاسم فيها الجيش والحركة الاحتجاجية السلطة، وفقًا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء (سونا).