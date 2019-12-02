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فرج عامر: وصول نسبة التهرب الضريبي إلى 40% كارثة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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فرج عامر
فرج عامر
إسلام شعراوي
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وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تصريحات عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب التى اكد فيها ان نسبة التهرب الضريبي في مصر لا تقل عن 40% بالكارثة، مطالبا الدكتور محمد معيط وزير المالية سرعة الكشف عن أسماء جميع المتهربين من سداد حقوق الدولة وإعلانهم فى قائمة سوداء حتى يعرفهم الشعب المصرى

وتساءل "عامر" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير المالية عن الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب ضد المتهربين من سداد حقوق الدولة مشيرا إلى أن الأمر يتطلب أن تحصل الدولة على حقوقها من الضرائب كاملة وغير منقوصة مثلما تفعل مع الموظفين الغلابة. 

كما تساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا: يا وزير المالية إذا كانت نسبة التهرب الضريبي تصل إلى 40% فلماذا الصمت ضد مافيا المتهربين من الضرائب؟ وما رأيك في الاقتصاد غير الرسمي والذي نادينا به منذ أكثر من ربع قرن بضمه إلى الاقتصاد الرسمى بل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح هذا الملف بنفسه وأصدر تكليفات للحكومة بشأنه؟
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المهندس فرج عامر

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