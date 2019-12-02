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جهاز القاهرة الجديدة يطلق خدمة تسجيل قراءة عدادات المياه عبر تطبيق "واتس آب"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
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عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه تم إطلاق خدمة إرسال قراءة عدادات المياه عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك حرصاً من الجهاز على الارتقاء بمنظومة مياه الشرب بالمدينة، على أن تتضمن الرسائل (رقم المنطقة – رقم الاشتراك – اسم المشترك – قراءة العداد)،  مشيراً إلى أنه لن يلتفت لأية رسائل ترد للمنظومة دون البيانات السابقة والمواعيد المحددة.


وقال المهندس عادل النجار: تم تخصيص الرقم(01119006611)، لتلقي قراءات العدادات بالتجمع الخامس، والرقم(01119006166)، لتلقي قراءات عدادات المياه بالتجمع الأول، والرقم(01119006004)، لتلقي قراءات عدادات المياه بالتجمع الثالث والقطامية، والرقم(01113336030)، لتلقي قراءات عدادات المياه لكبار العملاء.
وأضاف المهندس عادل النجار أنه تمت إتاحة رقم(01112223900) والخاص بمقر خدمة العملاء بشارع الـ90، ورقم (01112223390)  والخاص بمقر خدمة العملاء بالقطامية، لخدمة العملاء، واستقبال الشكاوى الخاصة بخدمات منظومة المياه عبر تطبيق "واتس آب"،  مؤكداً ضرورة تضمين الرسالة برقم تليفون العميل للتمكن من المتابعة والتواصل.


وقال رئيس الجهاز: بالنسبة للمواعيد المقررة لإرسال قراءة العدادات بالتجمع الخامس، تم تخصيص الأيام من 1 : 5، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 501001 : 501100، وتشمل الأحياء من الأول إلى الخامس، وتم تخصيص الأيام من 6 : 10 بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 502001 : 502200، وتشمل (منطقة عمارات الحي الخامس – الحي4/3 – الشويفات – منخفض التكاليف – خدمات الأحياء)، وتم تخصيص الأيام من 1 : 15، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 503001 : 503100، وتشمل الأحياء من (النرجس 1 : 8 – القطاع الأول – القطاع الثاني)، وتم تخصيص الأيام من 16 : 20، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 504001 : 504300، وتشمل ( إسكان الجامعة الأمريكية – العائلي – اللوتس – منطقة الأندلس -  دار مصر الأندلس).


وأضاف رئيس الجهاز: بالنسبة للمواعيد المقررة لإرسال قراءات العدادات بالتجمع الأول، فقد تم تخصيص الأيام من 1 : 15، بالأشهر الزوجية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 101001 : 1011001، وتشمل مناطق( البنفسج – المجاورات – البنفسج عمارات)، وتم تخصيص الأيام من 16 : 30، بالأشهر الزوجية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 102001 : 102200، وتشمل(محاكم الاستئناف – التمر حنه – القرنفل – اللوتس – الياسمين – دار مصر القرنفل – خدمات القرنفل – خدمات اللوتس الشمالية)، وتم تخصيص الأيام من 1 : 15، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 103001 : 103100، وتشمل (عصفور الجنة – إسكان الشباب – المجاورات – حي 11/12 – الأمن العام)، وتم تخصيص الأيام من 16 : 30، بالأشهر الفردية،  لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 104001 : 104100، وتشمل (شرق الأكاديمية – جنوب الأكاديمية).
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بالنسبة للمواعيد المقررة لقراءة العدادات بالتجمع الثالث والقطامية، تم تخصيص الأيام من 1 : 5، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 801001 : 801050، وتشمل ( المنطقة الصناعية – القطامية العين السخنة – محال التجمع الثالث)، وتم تخصيص الأيام من 6 : 10، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 802001 : 802060، وتشمل منطقة جاردنيا من 1 : 3، وتم تخصيص الأيام من 11 : 20، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 803001 : 803060، وتشمل مناطق (الجولف – غرب الجولف – أرابيلا - الدبلوماسيين)، وتم تخصيص الأيام من 21 : 30، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 804001 : 804120، وتشمل إسكان النقابات.


وأوضح المهندس عادل النجار، أنه بالنسبة  لتلقي قراءة العدادات لكبار العملاء، فتم تخصيص الأيام من 29 : 30، بالأشهر الفردية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 901001 : 901200، وتم تخصيص الأيام من 15 : 16، بالأشهر الزوجية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 902001 : 902150، وتم تخصيص الأيام من 17 : 18، بالأشهر الزوجية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 903001 : 903150، وتم تخصيص الأيام من 20 : 21، بالأشهر الزوجية، لتلقى قراءات العدادات بالمناطق من 904001 : 904200.

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