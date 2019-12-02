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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
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نيفين سمير
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بورصة الكويت
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي تباين بأداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحا 4 نقطة ليصل إلى مستوى 6015.32 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 7.170 نقطة ليصل إلى مستوى 6640.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 7.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4782.96 نقطة ،وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 88.6 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار كويتى عبر 3298 صفقة.
وعلي مستوي أدا القطاعات ببورصة الكويت فقد ارتفع 4 قطاعات، جاء على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%.
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد تصدر سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.07%، تليه شركة السكب الكويتية بنسبة 9.06%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 8.93%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 7.50%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى
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