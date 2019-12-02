أخر تطورات إصابة حمدي فتحي

يواصل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي أجرى مؤخرا جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة.



وحرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد عودة الفريق من تونس، ومتابعة برنامجه العلاجي الذي يقوم بتنفيذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني هيرمان ماير الذي أشرف على علاجه .



كما بدأ على معلول أمس تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، للتعافي من الاصابة التي لحقت به، في مباراة النجم الساحلي الماضية ،بعد أن كشفت الأشعة التي أجراها بعد العودة من تونس عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.



