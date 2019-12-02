Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف» مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش البحرين Kuwait TV Sport

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
Advertisements
«كورة لايف» مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر
«كورة لايف» مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements

بث مباشر مشاهدة مباراة الكويت والبحرين، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، على ستاد خليفة الدولي ،ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الثانية من فعاليات بطولة كأس الخليج، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباراة الكويت
بث مباشر مباراة اليوم الكويت، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة البحرين، على ستاد خليفة الدولي ،ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثالثة من فعاليات بطولة كأس الخليج، ويمكن متابعة بث مباشر7 لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية 

بث مباشر مباراة اليوم البحرين، حيث يحتل المركز الرابع  برصيد نقطة، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة الكويت، على ستاد خليفة الدولي ،ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثالثة من فعاليات بطولة كأس الخليج، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع كورة أون.

موعد مباراة الكويت والبحرين
الساعة 07:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 08:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 08:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 08:00 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 08:00 مساء بتوقيت فلسطين.

وستلعب مباراة منتخب الخليج ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي 24، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية على استاد عبدالله بن خليفة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين اليوم في كأس الخليج

وستذاه مباراة منتخب الخليج ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي 24 على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق حسن العيدروس و قناة "الكأس 1" بتعليق أحمد الطيب وقناة الكويت الرياضة بنعليف ابراهيم الهشال وقناة عمان بتعليق موسى البلوشي.

ترتيب الكويت في مجموعته بكأس الخليج

ويتواجد منتخب الكويت قي المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس الخليج العربي وهم منتخب عمان والسعودية والبحرين.

ترتيب الكويت واليمن قبل مباراة اليوم

ويتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بكأس الخليج برصيد 3 نقاط من أصل مباراتين خاصها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيده من أصل مباراتين خاضها حتى الآن.


الكويت والبحرين
البطولة : كأس الخليج العربي 24 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + الكأس 2 + عمان الرياضية .
الملعب : ستاد خليفة الدولي .
المعلقين : حفيظ دراجي (beIN) + خالد الحدي (الكأس) + أحمد الكعبي (عمان).

موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر مباراة الكويت والبحرين بث مباشر عالي المنتخب الكويت الإمارات

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 19 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 11 ساعة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

منذ أقل من ساعتين

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

يلا شوت Oman مشاهدة مباراة عمان والبحرين كورة لايف بث مباشر مباراة عمان والبحرين kora live تابع مباراة البحرين كول كورة

موعد مباراة مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24 اليوم 30- 11 - 2019. مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين

kora live| مشاهدة مباراة الكويت وعمان بث مباشر اليوم plusالسبت 30 / نوفمبر / 2019 كأس الخليج العربي 24

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر yalla shoot كورة أون لاين رابط ماتش السعودية alkass Arabia Cup

التشكيل الرسمي للسعودية أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 24".. مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر MATCH

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي "خليجي 24"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status