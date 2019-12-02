«كورة لايف» مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش البحرين Kuwait TV Sport





بث مباشر مشاهدة مباراة الكويت والبحرين، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، على ستاد خليفة الدولي ،ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الثانية من فعاليات بطولة كأس الخليج، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.





مشاهدة مباراة الكويت

بث مباشر مباراة اليوم الكويت، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة البحرين، على ستاد خليفة الدولي ،ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثالثة من فعاليات بطولة كأس الخليج، ويمكن متابعة بث مباشر7 لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية





بث مباشر مباراة اليوم البحرين، حيث يحتل المركز الرابع برصيد نقطة، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة الكويت، على ستاد خليفة الدولي ،ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثالثة من فعاليات بطولة كأس الخليج، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع كورة أون.





موعد مباراة الكويت والبحرين

الساعة 07:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 08:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 08:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 08:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 08:00 مساء بتوقيت فلسطين.





وستلعب مباراة منتخب الخليج ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي 24، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية على استاد عبدالله بن خليفة.





القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين اليوم في كأس الخليج





وستذاه مباراة منتخب الخليج ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي 24 على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق حسن العيدروس و قناة "الكأس 1" بتعليق أحمد الطيب وقناة الكويت الرياضة بنعليف ابراهيم الهشال وقناة عمان بتعليق موسى البلوشي.





ترتيب الكويت في مجموعته بكأس الخليج





ويتواجد منتخب الكويت قي المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس الخليج العربي وهم منتخب عمان والسعودية والبحرين.





ترتيب الكويت واليمن قبل مباراة اليوم





ويتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بكأس الخليج برصيد 3 نقاط من أصل مباراتين خاصها الفريق حتى الآن في البطولة.





بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيده من أصل مباراتين خاضها حتى الآن.









الكويت والبحرين

البطولة : كأس الخليج العربي 24 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + الكأس 2 + عمان الرياضية .

الملعب : ستاد خليفة الدولي .

المعلقين : حفيظ دراجي (beIN) + خالد الحدي (الكأس) + أحمد الكعبي (عمان).





موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .