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أستاذ مناعة يوجه نصائح للوقاية من أمراض الشتاء

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
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الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران
رقية جمال
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه مع الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة وغياب الوعي، والسلوكيات السلبية الخاطئة التي ينتجها البعض يؤدي للإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الحلق والتهاب اللوزتين والتهاب الأذن الوسطى خاصة للأطفال، والنكسات لمرضي الحساسية، مع زيادة الحساسيات الجلدية وارتكاريا البرد.

وأضاف "بدران"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن تناول أي مشروبات باردة خلال فصل الشتاء يساهم في جذب الفيروسات التي تتسبب في جميع هذه الأمراض، مشددًا على أن الأنفلونزا تتسلل للإنسان من خلال الأسطح الملوثة، ولا بد من تطهيرها باستمرار، مع التأكيد على عدم لمس الأنف أو الفم أو العين إلا بعد تطهير الأيدي، مع التهوية الجيدة وارتداء الماسكات في الأماكن المزدحمة، مع الحفاظ على غسل الأيدي باستمرار، مشددًا على أن غسل الأيدي يقي من 250 مرض معدي خلال فصل الشتاء.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن العطس خطر كبير، ومن الممكن أن يكون قاتل، ولا بد أن نعلم الأطفال اتيكيت العطس، فلو كان بيده منديل فعليه أن يعطس في المنديل، بينما حال عدم وجود منديل لديه، فعليه أن يعطس في الكوع، أو في داخل الجاكت الذي يرتديه، وكذلك الأمر بالنسبة للسعال، معقبًا: "مش لازم السلام بالأحضان والبوس في فصل الشتاء"، مناشدًا بكثرة شرب المياه العادية، مع تناول المشروبات الساخنه لإذابة البلغم.
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