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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الكويت PLUS

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر
«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر
الفجر الرياضي
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وستذاع مباراة منتخب الخليج ضد نظيره منتخب البحرين اليوم في بطولة كأس الخليج العربي 24 على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق حسن العيدروس و قناة "الكأس 1" بتعليق أحمد الطيب وقناة الكويت الرياضة بنعليف ابراهيم الهشال وقناة عمان بتعليق موسى البلوشي.

ترتيب الكويت في مجموعته بكأس الخليج

ويتواجد منتخب الكويت قي المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس الخليج العربي وهم منتخب عمان والسعودية والبحرين.

ترتيب الكويت واليمن قبل مباراة اليوم

ويتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بكأس الخليج برصيد 3 نقاط من أصل مباراتين خاصها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيده من أصل مباراتين خاضها حتى الآن.


الكويت والبحرين
البطولة : كأس الخليج العربي 24 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + الكأس 2 + عمان الرياضية .
الملعب : ستاد خليفة الدولي .
المعلقين : حفيظ دراجي (beIN) + خالد الحدي (الكأس) + أحمد الكعبي (عمان).

موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
 

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مشاهدة مباراة الكويت والبحرين بث مباشر المنتخب الكويت الإمارات

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