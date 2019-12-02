رئيسة جامعة القناة: سعداء بالشراكة مع الجانب الصيني ونسعى لمزيد من التعاون

أعربت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيسة جامعة قناة السويس، عن سعادتها بالشراكة المصرية الصينية، مؤكده أن الجامعة تحظى بتعاون مثمر مع الجانب الصينى متمثله فى معهد كونفوشيوس والكلية المصرية الصينية ومعهد الاستزراع السمكي.



وأشارت إلى سعي الجامعة إلى تطوير هذا التعاون فى المرحلة القادمة لزيادة أوجه التعاون المشترك مع الجانب الصينى وكانت رئيس الجامعة قد استقبلت السيد هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ممثلا في معهد الاستزراع السمكي والجانب الصيني ممثلا في معد فيوجيان لعلوم البحار.



من جانبه أكد هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين في مصر أن التعاون مع جامعة قناة السويس سيشمل مجالات جديدة للتعاون تشمل مجالات التدريب ميدانى لطلاب الجامعة والمجالات الطبية والمستشفى الجامعى.

