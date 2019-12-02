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خالد القماش: لست غريبا على دمنهور وعلاقتي بالجماهير قوية (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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خالد القماش
خالد القماش
محمد الشريف
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أكد خالد القماش لاعب الاسماعيلي الأسبق، والمدير الفنى الجديد لفريق دمنهور بالقسم الثاني أن تولي مسئولية النادى البحراوى شرف لأى مدرب، خاصة أن دمنهور يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تؤهله للعودة من جديد إلى مكانته الطبيعية وتحسين نتائجه خلال منافسات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.


وأضاف أنه ليس غريبا عن نادي دمنهور وسبق وأن تولي المسئولية الفنية للفريق البحراوي منذ عدة سنوات ويرتبط بذكري وعلاقة حب مع الجماهير البحراوية من قبل.

زأكد القماش أنه يكن كل الاحترام والتقدير إلى الجهازالفني السابق بقيادة أحمد ساري على ما قدموه مع فريق دمنهور خلال الفترة السابقة .

وقال القماش أنه سيبدأ المهام الفنية بعد مباراة دكرنس متمنيا التوفيق للجهاز المعاون لفريق دمنهور خلال هذه المباراة وتحقيق نتيجة ايجابية.


وأشار القماش إلى أن هدفه خلال اللقاءات المقبلة مع دمنهور هو تحسين النتائج ومواصلة الأنتصارات وإعادة الثقة لجماهير دمنهور مرّة أخري بالأستمرار في المنافسة بقوة علي إحتلال قمة المجموعة .

وشدد القماش علي ضرورة استمرار الدعم المعنوي والمادي من مجلس إدارة نادي دمنهور للفريق خلال هذه الفترة لتحفيز اللاعبين علي مواصلة النتائج الجيدة و من أجل إستكمال المسيرة في المزاحمة بقوة علي المنافسة و تحقيق حلم الجمهور البحراوي بالعودة مجددا إلي دوري الاضواء والشهرة.

وناشد القماش جميع القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية بمحافظة البحيرة بالوقوف خلف الفريق البحراوى خلال هذه الفترة.


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الكلمات المفتاحية

دمنهور خالد القماش الدوري المصري اخبار الرياضة

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