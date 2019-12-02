Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


أخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي تباين بأداء المؤشرات ،فى اطار التراجع الشديد بقيم التداول و التى بلغت  نحو 30 مليون جنيه خلال النصف ساعة الأولى من التداولات مع استمرار مبيعات العرب على القياديات ، مقابل شراء حذر من المصريين و الأجانب ، مع غياب الرؤية فى السوق المصرى  .
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13762 نقطة، صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأحد 2-2-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية  للبورصة المصرية، أولى تداولات الأسبوع على تباين ، ليغلق الرئيسى عند 13780 نقطة على تراجع بـ 0.50% ، على عكس المؤشر السبعينى الذى أنهى تداولاته على صعود بـ 0.34 % عند 535.07 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة سجلت 281 مليون جنيه ، بحجم تداول 81 مليون سهم ، من خلال 13.819 صفقة ، بالتداول على 159 ورقة مالية ، وربحت منها 41 ورقة و تراجعت 72 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 46 ورقة دون تغيير ، لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على تراجع بـ 1.155 مليار جنيه مسجلا 703.112 مليارجنيه 

و الذى جاء مع تبادل أدوار البيع و الشراء ببن فئات المستثمرين ، لتتجه المؤسسات العربية و الأجنبية للشراء الانتقائى مقابل مبيعات من المؤسسات المحلية على قياديات الثلاثينى ، ليسجل المستثمرون المصريون صافى بيع 38.8 مليون جنيه ، مقابل تسجيل المستثمرون العرب و الأجانب صافى شراء بـ 3.819 و 34.9 مليون جنيه على التوالى .

هذا و قد تحولت المؤسسات المحلية للاداء البيعى على معظم القياديات التى تباين اداءها . لتتجه المؤسسات العربية و الاجنبية للشراء الانتقائى بعد انتهاء اكتتاب ارامكو للافراد نهاية الاسبوع المنقضى ،  فى تبادل ادوار البيع و الشراء بين فئات المتعاملين ، ليقلص الرئيسي كافة مكاسبه و يغلق بالمنطقة الحمراء على تراجع بنصف النقطة المئوية،  فيما إحتفظ السبعينى الافضل أداءا بمكانه بالمنطقة الخضراء لنهاية الجلسة مع الشراء الانتقائى على الاسهم الخبرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 11 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

لبورصة تربح 1.2 مليار جنيه بختام التعاملات وسط تباين أداء المؤشرات

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بالمستهل.. ومؤشرها الرئيسي يتجاوز 15200 مقطة

البورصة تواصل الصعود بالمنتصف وسط إتجاه شرائي للمصريين

أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

أخبار البورصة المصرية .. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

أخبار البورصة المصرية .. أداء متباين بمؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status