أخبار البورصة المصرية .. التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات









أخبار البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي تباين بأداء المؤشرات ،فى اطار التراجع الشديد بقيم التداول و التى بلغت نحو 30 مليون جنيه خلال النصف ساعة الأولى من التداولات مع استمرار مبيعات العرب على القياديات ، مقابل شراء حذر من المصريين و الأجانب ، مع غياب الرؤية فى السوق المصرى .

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13762 نقطة، صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.





أخبار البورصة المصرية يوم الأحد 2-2-2019



