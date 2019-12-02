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أخبار البورصة المصرية .. التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،علي تباين بأداء المؤشرات ،فى اطار التراجع الشديد بقيم التداول و التى بلغت نحو 30 مليون جنيه خلال النصف ساعة الأولى من التداولات مع استمرار مبيعات العرب على القياديات ، مقابل شراء حذر من المصريين و الأجانب ، مع غياب الرؤية فى السوق المصرى .
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13762 نقطة، صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.
أخبار البورصة المصرية يوم الأحد 2-2-2019
أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، أولى تداولات الأسبوع على تباين ، ليغلق الرئيسى عند 13780 نقطة على تراجع بـ 0.50% ، على عكس المؤشر السبعينى الذى أنهى تداولاته على صعود بـ 0.34 % عند 535.07 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة سجلت 281 مليون جنيه ، بحجم تداول 81 مليون سهم ، من خلال 13.819 صفقة ، بالتداول على 159 ورقة مالية ، وربحت منها 41 ورقة و تراجعت 72 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 46 ورقة دون تغيير ، لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على تراجع بـ 1.155 مليار جنيه مسجلا 703.112 مليارجنيه
و الذى جاء مع تبادل أدوار البيع و الشراء ببن فئات المستثمرين ، لتتجه المؤسسات العربية و الأجنبية للشراء الانتقائى مقابل مبيعات من المؤسسات المحلية على قياديات الثلاثينى ، ليسجل المستثمرون المصريون صافى بيع 38.8 مليون جنيه ، مقابل تسجيل المستثمرون العرب و الأجانب صافى شراء بـ 3.819 و 34.9 مليون جنيه على التوالى .
هذا و قد تحولت المؤسسات المحلية للاداء البيعى على معظم القياديات التى تباين اداءها . لتتجه المؤسسات العربية و الاجنبية للشراء الانتقائى بعد انتهاء اكتتاب ارامكو للافراد نهاية الاسبوع المنقضى ، فى تبادل ادوار البيع و الشراء بين فئات المتعاملين ، ليقلص الرئيسي كافة مكاسبه و يغلق بالمنطقة الحمراء على تراجع بنصف النقطة المئوية، فيما إحتفظ السبعينى الافضل أداءا بمكانه بالمنطقة الخضراء لنهاية الجلسة مع الشراء الانتقائى على الاسهم الخبرية.
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