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نجوى كرم تهنئ الإمارات بعيدها الوطني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
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نجوى كرم
نجوى كرم
لمياء علي
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حرصت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على تهنئة الإمارات في اليوم الوطني لها، وذلك بكلمات من القلب عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وعلقت نجوى كرم قائلة: ‏الإتّحاد قوّة..وهيدي بدرّسوها بكُتُب التّاريخ والجغرافيا والإجتماع والإقتصاد والسياسة إلخ.

وأضافت: حتّى البَيّ بعلّمها لَوْلادو..تبقي بإتّحاد دايم يا أحلى إمارات اليوم الوطني الاماراتي.

نجوى كرم من أكثر الفنانات الداعمات للثورة اللبنانية

وكانت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم قد دعمت المتظاهرين اللبنانيين أكثر من مرة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت عن تضامنها مع الشعب وعبرت عن مدى قلقها والمخاوف التي تراودها من تطور الأوضاع في بلدها الحبيب لبنان عبر موقع تويتر.


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الكلمات المفتاحية

الإمارات

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