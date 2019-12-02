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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش السعودية PLUS

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر
«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر مساء اليوم 2 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي بث مباشر مباريات اليوم، عبر موقع الفجر الرياضي فى تغطية مباشر للقاء الذى يقام على ارض ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل مشاهدة مباريات اليوم فى المجموعة الثانية من البطولة فى تحديث مستمر لحظة بلحظة.


 
 

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر
مشاهدة مباراة السعودية مع عمان بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل اللقاء الذى يجمع بين المنتخب العراقى مع المنتخب اليمنى في منافسات الجولة الثالثة من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي ونتابع مباريات اليوم مباشر من خلال موقع كورة اون فى تغطية حية مباشرة للمباريات بدون تقطيع، عبر البث المباشر مجانا ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

عمان Vs السعودية.
البطولة : كأس الخليج العربي 24 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + الكأس 2 + عمان الرياضية .
الملعب : ستاد خليفة الدولي .
المعلقين : حفيظ دراجي (beIN) + خالد الحدي (الكأس) + أحمد الكعبي (عمان).

موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
 
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