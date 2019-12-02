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عيضة المنهالي يكشف عن عمل جديد مع علي صابر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفل الفنان الإماراتي، "عيضة المنهالي" باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحفل فني شهد حضورا جماهيريا كبيرا للغاية، تجاوز ١٢ ألف من عشاقه.

وكشف "المنهالي" في تصريحات صحفية، على هامش الحفل، أنه في صدد عمل جديد مع الملحن الكبير "علي صابر"، موضحا أن العمل قد يشكل له نقلة بعيدة عن اللون الإماراتي الذي اعتاد عليه الجمهور.

وقال: "لدي عمل جديد في الفترة القريبة المقبلة، حيث سيجمعني العمل بالملحن الكبير علي صابر، ولن أكشف حاليا عن تفاصيل العمل، وسأضعكم في صورة كل جديد حال حدوثه".

من جهة أخرى، وجه "المنهالي" عبارات الشكر لشعب ودولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، وقال: "أوجه كلمة شكر لقيادتي الرشيدة، ولشعب الإمارات العزيز على المحافظة على هذا الوطن.. وكل عام ووطني بألف سلامة وأمان".

وحول رأيه بالحضور الجماهيري الذي حضر الحفل، أضاف: "الحضور أسطوري وأنا سعيد جدا بهذا الحشد الرائع، وهذا الأمر يضع حملا أكبر على عاتقي، أنا أحب جمهوري كثيرا وسأختار لهم الأعمال التي تليق بمسامعهم".

كما لفت "المنهالي" إلى أنه قدم أغنية جديدة على المسرح بناء على طلب الجمهور، موضحا: "قدمت في هذا الحفل أغنية خاصة اسمها يا سعادة عيوني، طلبها الجمهور وغنيتنا، وحظيت بتفاعل كبير".

وفي سياق منفصل، أوضح "المنهالي" سبب ابتعاده على الإعلام، وقال: "أنا بعيد عن الإعلام لأني (بيتوتي)، وأتواصل مع الإعلام فقط في المناسبات الرسمية.. هذا أفضل لأن خصوصية الإنسان شيء جيد وضروري، ولا أنكر أن الإعلام أضاف لي الكثير في مسيرتي الفنية، فالجمهور والإعلام عنصران هامان للفنان".
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