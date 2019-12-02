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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 2-12-2019.. انخفاض جديد لبورصة الدواجن في مصر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

شهدت أسعار الدواجن حالة من الانخفاض في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية حيث وصلت سعر الكيلو الى نحو 20 جنيها للفراخ البيضاء ونحو 35 جنيها للفراخ البلدى، وشهد اسعار الفراخ حالة من التراجع خلال شهر اكتوبر 2019 حيث وصل سعر كيلو الفراخ الى نحو 18 جنيها ، وونشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار الفراخ البيضاء اليوم والفراخ البلدى

 سجل كيلو الدجاج البلدى 35، 30 للساسو، 40 للرومى، 40 للبط، 22 للأوراك، 60 للبانيه، فيما استقرت أسعار البيض ليتراوح الطبق بين 33 و34، بينما سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

اسعار البيض اليوم في الاسواق المحلية اليوم الاثنين 2-12-2019
استقرت اسعار كرتونة البيض  في السوق اليوم تزامنا استقرار العرض والطلب حيث سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، وسجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه، وبالنسبة لأسعار الكتاكيت فقد سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه،بينما سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.

استقرار أسعار بورصة الدواجن خلال بداية ديسمبر 
وبدأت تراجعات اسعار الدواجن في مصر منذ يوم الجمعة الماضية، حيث بدًا سعر كيلو الدواجن يتراجع تدريجيا حيث وصل سعر الكيلو الى نحو 20 جنيها للفراخ البيضاء للمستهلك وسعر كيلو الفراخ البلدى 35 جنيها، وبذلك يكون أسعار الدواجن في مصر قد خالفات التوقعات التى اشارت الى انخفاض الاسعار بعد بدء موسم الشتاء بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والحاجة الى مزيد من وسائل التدفئة ويعود ذلك الى ارتفاع كمية المعروض في الاسواق من الدواجن في ظل استقرار الطلب عليها. 
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