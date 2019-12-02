اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 2-12-2019.. انخفاض جديد لبورصة الدواجن في مصر

اسعار البيض اليوم في الاسواق المحلية اليوم الاثنين 2-12-2019

استقرت اسعار كرتونة البيض في السوق اليوم تزامنا استقرار العرض والطلب حيث سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، وسجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه، وبالنسبة لأسعار الكتاكيت فقد سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه،بينما سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.





استقرار أسعار بورصة الدواجن خلال بداية ديسمبر

وبدأت تراجعات اسعار الدواجن في مصر منذ يوم الجمعة الماضية، حيث بدًا سعر كيلو الدواجن يتراجع تدريجيا حيث وصل سعر الكيلو الى نحو 20 جنيها للفراخ البيضاء للمستهلك وسعر كيلو الفراخ البلدى 35 جنيها، وبذلك يكون أسعار الدواجن في مصر قد خالفات التوقعات التى اشارت الى انخفاض الاسعار بعد بدء موسم الشتاء بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والحاجة الى مزيد من وسائل التدفئة ويعود ذلك الى ارتفاع كمية المعروض في الاسواق من الدواجن في ظل استقرار الطلب عليها.