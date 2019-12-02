"سجن النفس وصراخها من أجل الحرية ".. حلا شيحة تصدم جمهورها على "إنستجرام"

قامت الفنانة حلا شيحا أمس، بنشر فيديو لها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".



وظهرت "شيحا" في الفيديو وكانت ترتدي فستان أسود من الخامة الدانتيل، وتقوم بحركات تعبيرية عن مدي كبت النفس وصراخها وسجنها وتقيدها، ومحاولات لتحريرها من القيود، وهو فيديو تم تحضيره من مهرجان القاهرة السينيمائي الدولي لروح الراحلة "فاتن حمامة".



وقام الجمهور بالتعليق " أنتي متمكنة يا حلا " وعلق آخرون " حركات مفتعلة" أعجب به البعض والبعض الأخر انتقده ولكنه فيديو رائع حقا قامت فيه بحركات وتعبير للوجه تظهر تمكنها من التمثيل .



