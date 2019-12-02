"سجن النفس وصراخها من أجل الحرية ".. حلا شيحة تصدم جمهورها على "إنستجرام"
قامت الفنانة حلا شيحا أمس، بنشر فيديو لها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".
وظهرت "شيحا" في الفيديو وكانت ترتدي فستان أسود من الخامة الدانتيل، وتقوم بحركات تعبيرية عن مدي كبت النفس وصراخها وسجنها وتقيدها، ومحاولات لتحريرها من القيود، وهو فيديو تم تحضيره من مهرجان القاهرة السينيمائي الدولي لروح الراحلة "فاتن حمامة".
وقام الجمهور بالتعليق " أنتي متمكنة يا حلا " وعلق آخرون " حركات مفتعلة" أعجب به البعض والبعض الأخر انتقده ولكنه فيديو رائع حقا قامت فيه بحركات وتعبير للوجه تظهر تمكنها من التمثيل .
قامت بعمل ملسلسل مع الفنان محمد رمضان وهو مسلسل "زلزال" ويعد اول عمل فني لها بعد خلعها للحجاب وهو مسلسل بطوله حلا شيحه ومحمد رمضان وماجد المصري وهو من تاليف عبد الرحيم كمال واخراج ابراهيم فخر
ويذكر ان من اعمالها فيلم غاوي حب وليه خلتني احبك والسلم والثعبان وسحر العيون واللمبي واريد خلعا عريس من جهه امنيه تايه في امريكا كامل الاوصاف