Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة لايف» مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش العراق Kuwait TV Sport

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
Advertisements
«كورة لايف» مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر
«كورة لايف» مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر
Advertisements


مشاهدة مباراة العراق مع اليمن بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل اللقاء الذى يجمع بين المنتخب العراقى مع المنتخب اليمنى في منافسات الجولة الثالثة من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي ونتابع مباريات اليوم مباشر من خلال موقع كورة اون فى تغطية حية مباشرة للمباريات بدون تقطيع، عبر البث المباشر مجانا ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.


 
مشاهدة مباريات اليوم مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع الفجر الرياضي لجماهير المنتخبين ومتابعى كرة القدم العربية فى تغطية حية لمباراة منتخب العراق ومنتخب اليمن بدون تقطيع فى انطلاق فاعليات المرحلة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي بث مباشر مباريات اليوم لايف.

بث مباشر لقاء اليمن مع العراق فى منافسات المجموعة الاولي فى بطولة كأس الخليج العربي فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

تضم المجموعة الاولى فى البطولة كلا من منتخب الامارات ومنتخب العراق ومنتخب قطر واليمن بث مباشر من موقع كورة اون.

بطولة كأس الخليج العربي

دور المجموعات – المجموعة الاولي
مباراة العراق مع اليمن
توقيت الساعة 04:30 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في السعودية.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في الأردن.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في سوريا.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في فلسطين.


يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب اليمن على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج رقم 24.

مشاهدة مباراة اليمن والعراق اليوم 2-12-2019 في خليجي  24
 
منتخب العراق في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط عقب الفوز على منتخب قطر بنتيجة 2-1 ثم على منتخب الإمارات بثنائية نظيفة، في المقابل يتذيل منتخب اليمن المجموعة بلا رصيد من النقاط عقب الخسارة بثلاثية نظيفة من الإمارات ثم بسداسية من منتخب قطر.

مشاهدة مباراة اليمن والعراق اليوم 2-12-2019 في خليجي 24
 
تاريخيا التقى المنتخب العراقي نظيره اليمني في 18 مباراة، حيث فازت كتيبة أسود الرافدين 16 مباراة، وتعادلا مرة واحدة، وفاز منتخب اليمن مرة واحدة أيضا.

وتقابل الفريقين مرتين خلال عام 2019 بداية من كأس أسيا بقطر وفاز المنتخب العراقي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز في بطولة كأس اتحاد غرب أسيا بنتيجة 2-1.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر مباراة العراق واليمن بث مباشر اليمن والعراق الإمارات

أخبار تهمك

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 11 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 14 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

كورة أونلاين مشاهدة Egypt Now بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر ضد كينيا مجانا على يوتيوب kora online

مشاهدة مباراة الإمارات واليمن بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع عبر قناة الكأس Arabian Cup

يلا شوت Oman مشاهدة مباراة عمان والبحرين كورة لايف بث مباشر مباراة عمان والبحرين kora live تابع مباراة البحرين كول كورة

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة الإمارات والعراق بث مباشر yalla shoot كورة أون لاين رابط ماتش العراق alkass مجانا Arabia Cu

رابط live مباشر مباراة العراق والامارات (خليجي 24) Gulf مشاهدة مباراة العراق والامارات Iraq كورة لايف

يلا Kora مشاهدة مباراة الامارات والعراق بث مباشر رابط بلس Emirates vs Iraq رابط yallakora

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status