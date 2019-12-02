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كول كورة مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش العراق YOUTUBE ONLINE

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
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كول كورة مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر
كول كورة مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباريات اليوم مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع الفجر الرياضي لجماهير المنتخبين ومتابعى كرة القدم العربية فى تغطية حية لمباراة منتخب العراق ومنتخب اليمن بدون تقطيع فى انطلاق فاعليات المرحلة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي بث مباشر مباريات اليوم لايف.

بث مباشر لقاء اليمن مع العراق فى منافسات المجموعة الاولي فى بطولة كأس الخليج العربي فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

تضم المجموعة الاولى فى البطولة كلا من منتخب الامارات ومنتخب العراق ومنتخب قطر واليمن بث مباشر من موقع كورة اون.

بطولة كأس الخليج العربي

دور المجموعات – المجموعة الاولي
مباراة العراق مع اليمن
توقيت الساعة 04:30 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في السعودية.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في الأردن.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في سوريا.
توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في فلسطين.


يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب اليمن على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج رقم 24.

مشاهدة مباراة اليمن والعراق اليوم 2-12-2019 في خليجي  24
 
منتخب العراق في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط عقب الفوز على منتخب قطر بنتيجة 2-1 ثم على منتخب الإمارات بثنائية نظيفة، في المقابل يتذيل منتخب اليمن المجموعة بلا رصيد من النقاط عقب الخسارة بثلاثية نظيفة من الإمارات ثم بسداسية من منتخب قطر.

مشاهدة مباراة اليمن والعراق اليوم 2-12-2019 في خليجي 24
 
تاريخيا التقى المنتخب العراقي نظيره اليمني في 18 مباراة، حيث فازت كتيبة أسود الرافدين 16 مباراة، وتعادلا مرة واحدة، وفاز منتخب اليمن مرة واحدة أيضا.

وتقابل الفريقين مرتين خلال عام 2019 بداية من كأس أسيا بقطر وفاز المنتخب العراقي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز في بطولة كأس اتحاد غرب أسيا بنتيجة 2-1.

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