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نوال الكويتية تطرح أحدث كليباتها "مكانك مبين" (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
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نوال الكويتية
نوال الكويتية
لمياء علي
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طرحت الفنانة نوال الكويتية كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "مكانك مبين"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروجت نوال للكليب من خلال مشاركة جمهورها بصورة من الكليب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات  إنستجرام.

يذكر أن أغنية "مكانك مبين"، من كلمات عبدالله، وألحان مشعل العروج، توزيع جيهون جيلكتان، والكليب من إخراج أحمد خلف.

وعلى صعيد آخر، كانت نوال قد طرحت أغنية جديدة لها بعنوان "يا بو الشباب" وهي من ضمن أغنيات ألبومها الجديد وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات عبد الله الملحم، ألحان يزيد الخالد، توزيع مشاري اليتيم.

من جانب آخر، تألقت نوال الكويتية في حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بمنطقة البوليفار، وأشعلت الأجواء بإطلالتها وحضورها.


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عالي حفله

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