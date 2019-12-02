Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي يقود التشكيل المثالي لجولة الدوري الإسباني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
علي نبوي
Advertisements
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة التشكيل المثالي للجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح برشلونة في حسم القمة أمس أمام أتلتيكو مدريد بهدف للاعب الأرجنتيني والذي سجله في الدقيقة 86 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكشف موقع "sofa score" علن التشكيل المثالي والذي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : ماسيب

خط الدفاع : كارفخال - بيكيه - كارلوس - رودريجيز

خط الوسط : أنجويسا - جاسون - أوديجارد - نبيل فقير

خط الهجوم : راؤول جارسيا - ليونيل ميسي.
ميسي يقود التشكيل المثالي لجولة الدوري الإسباني
ميسي يقود التشكيل المثالي لجولة الدوري الإسباني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ميسي برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة

أخبار تهمك

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 14 ساعة

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن موعد عودة ميسي لمنتخب الأرجنتين

سداسي ريال مدريد وبرشلونة يقود التشكيلة المثالية للجولة الـ20 لـ"الليجا"

التشكيل الرسمي لكلاسيكو الأرض (برشلونة وريال مدريد)

التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة VS ليون والقنوات الناقلة

التشكيل المثالي لجولة دوري أبطال أوروبا

صلاح يرافق ميسي في التشكيل المثالي لجولة دوري الأبطال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status