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عاجل.. حمدي النقاز يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك بعد فسخ العقد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
الفجر الرياضي
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وجه التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن لنادي الزمالك رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد قراره الأخير بفسخ عقده من طرف واحد لعدم الحصول على مستحقات المالية المتأخرة.

 

وكتب حمدي النقاز عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام": "أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها.. أتمنى التوفيق لأصحابي وأخواتي".

 

ويستعد حمدي النقاز مدافع ناي الزمالك لتقديم شكوى ضد المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من 3 شهور.

 

وأعلن لاعب الزمالك فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد وذلك في رسالة عبر حسابه على انستجرام حيث قال: "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر ولا لاثنين.. أشكر الجماهير الكبيرة.. وحظ موفق لأصحابي واخواتي".

 

وقال أنيس بن ميم محامي الظهير الأيمن للزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فسخ اللاعب حمدي النقاز عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرًا في الانتماء إلى أي فريق يريد".

 

كان نادي الزمالك قد تعرض للسقوط بثلاثية نظيفة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


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