Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة الإيطالية تسعى إلى التصويت على البرلمان لإنهاء نزاع إصلاح الإدارة السليمة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
ستحاول الحكومة الإيطالية التصويت في البرلمان الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن إصلاح صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي مع تعميق الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في روما.

وتعارض حركة 5 نجوم الحاكمة التوقيع على الإصلاح حتى تصبح خطط الاتحاد المصرفي الأوروبي الأوسع أوضح، بينما يدعم الحزب الديمقراطي الحاكم الخطة.

وقد يعيق الاقتتال الداخلي للائتلاف خطط الدول الأعضاء في منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة للتوصل إلى اتفاق سياسي حول إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) هذا الشهر.

ومن شأن الإصلاح المقترح للإدارة السليمة بيئيًا أن يمنحها المزيد من الصلاحيات للتعامل مع الأزمات المالية، مما يزيد من صلاحيات المراقبة في منطقة اليورو على البلدان التي تعاني من اختلالات اقتصادية، وإذا لزم الأمر تسهيل إعادة هيكلة الدين الحكومي.

والتقى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع كبار المسؤولين الحكوميين يوم الأحد في محاولة لتسوية النزاع، ولكنه فشل في التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء بعد الاجتماع "أي قرار بشأن آلية الاستقرار الأوروبي لن يصبح نهائيًا إلا بعد قرارات البرلمان التي سيتم اعتمادها في 11 ديسمبر".

وقال مصدر حكومي لرويترز ان روما تريد ضمانات بأن السندات السيادية لن تفقد وضعها كاصول خالية من المخاطر لدى الاتحاد المصرفي الاوروبي في مقابل ضوءها الاخضر على اصلاح ادارة الاوراق المالية.

وأضاف، إيطاليا مستعدة لفرض الفيتو على هذه النقطة، مضيفًا أن وزير الاقتصاد روبرتو غاليتيري قد مُنح تفويضًا للتفاوض مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع مجموعة اليورو المقرر عقده في 4 ديسمبر.

ومن المقرر أن يلقي كونتي خطابًا أمام البرلمان الإيطالي يوم الاثنين بشأن إصلاح الإدارة السليمة بيئيًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ايطالية الحكومة الايطالية البرلمان

أخبار تهمك

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 18 ساعة

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بضغط من قطاع البنوك

إيطاليا تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن الميزانية

الجنيه الأسترليني يقلص مكاسبه بعد موجة الصعود القوية

خلاف بين الأحزاب الإيطالية حول انتخاب فون دير لين رئيس المفوضية

الرئيس الإيطالي يرغب بصفقة سريعة لتشكيل حكومة جديدة

"كونتي": إيطاليا تريد دورًا رئيسيًا في عملية إصلاح الاتحاد الأوروبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

10:27 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status