خلال العطلات.. أمازون تزيد عدد عامليها المؤقتين إلى 200 ألف

تستعد شركة أمازون لمضاعفة عدد عامليها المؤقتين خلال العطلات إلى 200 ألف؛ في خطوة هامة للسيطرة وإدارة المنتجات في مستودعاتها وما تشمله العملية من تغليف وشحن للمستهلكين.





وبـ 200 ألف عامل، تكون الشركة قد زادت عدد العاملين المؤقتين إلى الضعف بالمقارنة مع العام الماضي مما يشير بطبيعة إلى أن الربع الجاري سيكون الأضخم للشركة من حيث المبيعات وسيفوق التوقعات.





وقالت أمازون إن زيادة عدد العاملين في هذه الفترة يأتي لزيادة دعم عملياتها اللوجستية والتي تبدأ من تعبئة وتغليف المنتجات إلى عملية شحنها وتسليمها للمستهلك النهائي من خلال مستودعات خاصة معدة خصيصاً للتجارة الإلكترونية؛ بدلاً من شحنها لمحال بيع التجزئة.





وأشارات إلى أن مقرها الرئيسي في ستايل الأمريكية يملك 19 ألف موظفًا في قسم الدعم اللوجستي لتعزيز المراقبة والإشراف على أعمال الشركة خلال العام الجاري؛ فيما أشارت أيضاً إلى أن عدد موظيفيها العاملين بدوام كامل ودوام جزئي يبلغ 750 ألف موظفاً في كافة أماكن تواجدها عالمياً وفقاً لاحصائياتها حتى تاريح 30 سبتمبر الماضي.





ويتوقع وصول إنفاق الأمريكيون عبر التسوق الإلكتروني إلى أكثر من 143.7 مليار دولار خلال فترة العطل وعلى وده الخصوص خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019؛ بارتفاع قرابة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي حسب توقعات Adobe Analytics، التي تتوقع أيضاً أن يكون لأمازون وعمالقة التجارة الإلكترونية الأخريين النصيب الأكبر من هذه المبالغ بالمقارنة مع أصحاب المتاجر الصغيرة.