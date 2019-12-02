صراع ساخن بين برشلونة وإنتر ميلان لخطف نجم أرسنال

دخل نادي إنتر ميلا الإيطالي في صراع شرس مع برشلونة من أجل التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.



ويقدم أوباميانج مستوى مميز مع أرسنال هذا الموسم حيث سجل المهاجم الجابوني 10 أهداف في 14 مباراة.



ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع المهاجم الجابوني الذي ينتهي تعاقده مع أرسنال في نهاية صيف 2021.



وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن نادي إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع المهاجم الجابوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم إبداء نادي برشلونة رغبته في ضم اللاعب لدعم خط هجومه في يناير المقبل.



وأضافت الصحيفة بأن إنتر ميلان بدأ يحول أنظاره تجاه اللاعب الجابوني في ظل الرغبة الكبيرة من قبل برشلونة في ضم اللاعب الأرجنتيني لاوتاورو مارتينيز مهاجم النيراتزوري، لذلك يتطلع أنطوني كونتي لتجهيز بديل له في حالة استقراره على الرحي ل عن النادي الإيطالي.



وتابعت الصحيفة بأن سعر أوبامياينج قد يصل إلى 65 مليون جنيه استرليني مقابل انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.