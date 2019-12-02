تعرف علي موعد حفل أصالة القادم في الكويت

تستعد المطربة أصالة، و الفنان مطرف المطرف، لأحياء حفلاً غنائيا ضخم، والذي سيقام في أرض المعارض بالكويت يوم 26 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساءً،



وقد أحيت الفنانة أصالة، منذ أيام حفلا كبيرا في الكويت، وعبرت عن سعادتها بإحياءها الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وقالت: "سعدتُ جدّا بمشاركة أهلي وأحبّتي آل الخرافي بالكويت الغالية، وكلّ أمنياتي لهم بالسّعادة والاستقرار والعمر الطويل بصحّة تامّة".





يذكر أن أخر حفلات الفنانه أصاله كانت أول أمس ،في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، ولكن حصل شئ لم يكن متوقع أثناء الحفل، وهو تأثرها وبكاءها علي اغنيتها "ذاك الغبي" الأمر الذي فسرة البعض ان الاغنيه كانت موجهه لزوجها طارق العريان.



وفى سياق آخر ردت أصالة على شائعه انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان،حيث نشرت أصاله صورة لها مع زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس "اثنان بكيان واحد"، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني".



وأضافت "خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".



وطرحت أصاله ألبومها " فى قربك" مؤخرا، وضم الألبوم " 10 أغانى، هم:"في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".