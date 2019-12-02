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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019.. عيار 21 يستقر بالتعاملات الصباحية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية لأسواق الصاغة في مصر، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من الاستقرار في اسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليومين الماضيين وذلك بالتزامن مع استقرار اسعار الذهب العالمي بسبب عطلو البورصات العالمية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاء سعر الذهب اليوم على النحو التالي:

 خسائر الذهب في سوق الصاغة خلال الاسبوع الماضي 
وسجل سعر الذهب إجمالى خسائر خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة وصلت إلى 5 حنيهات في الجرام الواحد، في ظل توقعات بارتفاع اسعار الذهب على المستوى المحلى خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 569.58 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته664.51 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 754.87 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,316 جنيها.

أسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر الآن 2-12-2019

الوحدة

سعر الذهب اليوم 

عيار 24

747 إلى 750

عيار 22 

685 إلى 687

عيار 21

654 إلى 656

عيار 18

561 إلى 562

عيار 14

436 إلى 437

عيار 12

374 إلى 375

الاونصة

23.245 إلى 23.316

الجنيه الذهب

5,245 إلى 5,316

الكيلو

747.429 إلى 749.714

 

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب العالمي اليوم الاثنين 2-12-2019

أعلنت التقارير العالمية أن سعر الذهب سجل ادنى مستوى له على مستوى العالم منذ تعاملات شهر يونيو عام 2018، حيث شهد سعر المعدن الاصفر على المستوى المحلى حالة من الارتفاع خلال الفترة الحالية، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%، كما صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

اسباب ارتفاع اسعار الذهب في السوق العالمي 

وجاء ذلك الارتفاع في الاسواق العالمية بعد حدوث بعض التطورات في المحلادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، خلصة بعد اعلان بكين إنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ردا على إصدار قانون أمريكي يدعم المحتجين في هونج كونج.

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