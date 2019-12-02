سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019.. عيار 21 يستقر بالتعاملات الصباحية

سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية لأسواق الصاغة في مصر، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من الاستقرار في اسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليومين الماضيين وذلك بالتزامن مع استقرار اسعار الذهب العالمي بسبب عطلو البورصات العالمية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاء سعر الذهب اليوم على النحو التالي:





خسائر الذهب في سوق الصاغة خلال الاسبوع الماضي

وسجل سعر الذهب إجمالى خسائر خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة وصلت إلى 5 حنيهات في الجرام الواحد، في ظل توقعات بارتفاع اسعار الذهب على المستوى المحلى خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة.





سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 569.58 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته664.51 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 754.87 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,316 جنيها.



