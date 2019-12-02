سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019.. عيار 21 يستقر بالتعاملات الصباحية
الوحدة
سعر الذهب اليوم
عيار 24
747 إلى 750
عيار 22
685 إلى 687
عيار 21
654 إلى 656
عيار 18
561 إلى 562
عيار 14
436 إلى 437
عيار 12
374 إلى 375
الاونصة
23.245 إلى 23.316
الجنيه الذهب
5,245 إلى 5,316
الكيلو
747.429 إلى 749.714
سعر الذهب العالمي اليوم الاثنين 2-12-2019
أعلنت التقارير العالمية أن سعر الذهب سجل ادنى مستوى له على مستوى العالم منذ تعاملات شهر يونيو عام 2018، حيث شهد سعر المعدن الاصفر على المستوى المحلى حالة من الارتفاع خلال الفترة الحالية، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%، كما صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.
اسباب ارتفاع اسعار الذهب في السوق العالمي
وجاء ذلك الارتفاع في الاسواق العالمية بعد حدوث بعض التطورات في المحلادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، خلصة بعد اعلان بكين إنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ردا على إصدار قانون أمريكي يدعم المحتجين في هونج كونج.