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مفاجأة.. صراع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان من أجل ضم صلاح

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
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أفادت تقارير أن بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يفكران في عروض مالية كبيرة لمهاجم ليفربول محمد صلاح في نهاية موسم 2019-20.

لقد كان اللاعب المصري الدولي هو الوحي منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في عام 2017 ، حيث وجد ظهر الشباك في 80 مناسبة في 123 مباراة في جميع المسابقات.

ساهم محمد صلاح بالفعل بتسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة هذا الموسم ، لكن كانت هناك تكهنات خلال فترة الانتقالات الأخيرة بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يفكر في مستقبله في ملعب أنفيلد.

 
في الواقع ، كان ريال مدريد مرتبطًا بشكل كبير بحركة جناح تشيلسي السابق ، الذي سجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقًا للتقارير الواردة في إسبانيا ، فإن بايرن وباريس سان جيرمان يبحثان عن عروض للمهاجمين في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة ، رغم أن ليفربول من المحتمل أن يطلب أكثر من 200 مليون جنيه مصري لمحمد صلاح.

ستستمر صفقة صلاح الحالية على ميرسيسايد حتى نهاية موسم 2022-23.
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