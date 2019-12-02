مفاجأة.. صراع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان من أجل ضم صلاح

أفادت تقارير أن بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يفكران في عروض مالية كبيرة لمهاجم ليفربول محمد صلاح في نهاية موسم 2019-20.





لقد كان اللاعب المصري الدولي هو الوحي منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في عام 2017 ، حيث وجد ظهر الشباك في 80 مناسبة في 123 مباراة في جميع المسابقات.





ساهم محمد صلاح بالفعل بتسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة هذا الموسم ، لكن كانت هناك تكهنات خلال فترة الانتقالات الأخيرة بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يفكر في مستقبله في ملعب أنفيلد.





في الواقع ، كان ريال مدريد مرتبطًا بشكل كبير بحركة جناح تشيلسي السابق ، الذي سجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





ووفقًا للتقارير الواردة في إسبانيا ، فإن بايرن وباريس سان جيرمان يبحثان عن عروض للمهاجمين في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة ، رغم أن ليفربول من المحتمل أن يطلب أكثر من 200 مليون جنيه مصري لمحمد صلاح.





ستستمر صفقة صلاح الحالية على ميرسيسايد حتى نهاية موسم 2022-23.