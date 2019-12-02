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إضراب العاملين في مجال الإعلان لدعم احتجاجات هونج كونج

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن عدة مئات من الأشخاص الذين يعملون في مجال الإعلان في هونغ كونغ إنهم سيضربون هذا الأسبوع لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

احتشد العاملين في مجال الإعلان الذين لن يذهبوا إلى وظائفهم هذا الأسبوع في ميدان عام في الحي التجاري المركزي اليوم الاثنين.

رفع بعضهم لافتات تحمل شعارات الاحتجاج وهم يجلسون على الأرض يستمعون إلى عدد من المتحدثين.

شهدت هونغ كونغ احتجاجات متواصلة تقريبًا لمدة ستة أشهر تطالب بإجراء انتخابات ديمقراطية وتحقيق في استخدام الشرطة للقوة في المظاهرات.

أطلق ضباط مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وكرات الفلفل في اشتباكات مع المتظاهرين مساء الأحد.

يخطط المتظاهرون للتجمع لمدة ساعتين في وقت الغداء للأيام الخمسة المقبلة في المنطقة التجارية المركزية للمركز المالي الآسيوي، وذلك وفقًا للمنشورات على الإنترنت.

اجتذبت الاحتجاجات قطاع كبير من مجتمع هونغ كونغ - من الطلاب إلى المتقاعدين والعاملين في المكاتب. تهدف تجمعات وقت الغداء في وسط المدينة إلى جذب ذوي الياقات البيضاء، الذين قاموا في بعض الأحيان بسد الطرق خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى مواجهة مع الشرطة.

وجاء احتجاج يوم الأحد في منطقة تسيم شا تسوي التجارية المزدحمة عقب مسيرة "شكر" للقنصلية الأمريكية شارك فيها المئات لإظهار الامتنان لدعم الولايات المتحدة للمظاهرات التي أثارت غضب المدينة التي حكمها الصينيون لمدة ستة أشهر تقريبًا.

أغلقت المتاجر والشركات في تسيم شا تسوي أبوابها مبكرًا حيث قامت الشرطة برش غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين، بمن فيهم بعض المسنين وغيرهم مع حيواناتهم الأليفة، أثناء سيرهم عبر واجهة كولون المائية بالمدينة، موطن الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق.

وفي الوقت الذي حققت فيه الانتخابات المحلية في 24 نوفمبر فوزًا ساحقًا للمرشحين المؤيدين للديمقراطية، تعهد النشطاء بالحفاظ على زخم الحركة المناهضة للحكومة.

وتشمل مطالب المحتجين وضع حد لتدخل بكين المزعوم في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997، والاقتراع العام والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة.

أجبرت الاضطرابات منذ يونيو في بعض الأحيان على إغلاق المكاتب الحكومية والشركات والمدارس والمطار الدولي، مما ساعد في دفع المدينة إلى الركود لأول مرة منذ عقد.
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واشنطن تساعد هونج كونج الصين تتهم واشنطن احتجاجات هونج كونج

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