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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في مصر .. فرصة سقوط أمطار على السواحل الشمالية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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القاهرة - صورة أرشيفية
القاهرة - صورة أرشيفية
الفجر
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حالة الطقس اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قال خبراء الأرصاد إن طقس اليوم مائل للدفء شمالًا وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد في النهارًا بارد في الليل، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون الفرصة مهيأة لسقوط الامطار علي السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء.

وتابع خبراء الأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة في البحرية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 2/12/2019 في مدن ومحافظات مصر

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الإثنين 2/12/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض عليكم جدول بدرجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة1522
شبين الكوم1521
طنطا1321
دمنهور1421
الإسكندرية1622
بلطيم1521
مطروح1321
السلوم1221
سيوة921
بورسعيد1722
دمياط1722
الزقازيق1523
الإسماعيلية1323
السويس1323
العريش1222
رفح1121
رأس سدر1423
نخل1321
نويبع1922
طابا1520
كاترين719
الطور1424
شرم الشيخ2026
الغردقة1625
مرسى علم1826
الفيوم1522
بني سويف1423
المنيا1223
أسيوط1224
سوهاج1124
قنا1225
الأقصر1326
أسوان1426
أبو سمبل1325
الوادي الجديد1324
شلاتين2026
أبو رماد2225
حلايب2324
رأس حدربة2125

بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم العربية والأجنبية:
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في مصر .. فرصة سقوط أمطار على السواحل الشمالية
ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في مصر .. فرصة سقوط أمطار على السواحل الشمالية
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