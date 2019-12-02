ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في مصر .. فرصة سقوط أمطار على السواحل الشمالية

حالة الطقس اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في مصر





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قال خبراء الأرصاد إن طقس اليوم مائل للدفء شمالًا وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد في النهارًا بارد في الليل، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون الفرصة مهيأة لسقوط الامطار علي السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء.





وتابع خبراء الأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة في البحرية.





درجات الحرارة اليوم الإثنين 2/12/2019 في مدن ومحافظات مصر





وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الإثنين 2/12/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض عليكم جدول بدرجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد.





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 15 22 شبين الكوم 15 21 طنطا 13 21 دمنهور 14 21 الإسكندرية 16 22 بلطيم 15 21 مطروح 13 21 السلوم 12 21 سيوة 9 21 بورسعيد 17 22 دمياط 17 22 الزقازيق 15 23 الإسماعيلية 13 23 السويس 13 23 العريش 12 22 رفح 11 21 رأس سدر 14 23 نخل 13 21 نويبع 19 22 طابا 15 20 كاترين 7 19 الطور 14 24 شرم الشيخ 20 26 الغردقة 16 25 مرسى علم 18 26 الفيوم 15 22 بني سويف 14 23 المنيا 12 23 أسيوط 12 24 سوهاج 11 24 قنا 12 25 الأقصر 13 26 أسوان 14 26 أبو سمبل 13 25 الوادي الجديد 13 24 شلاتين 20 26 أبو رماد 22 25 حلايب 23 24 رأس حدربة 21 25

