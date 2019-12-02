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رئيس جامعة القاهرة يعلن مبادرة للتصدي لظاهرة الانتحار

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
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الخشت
الخشت
أية حمروشي
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صرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأنه سوف يطلق مبادرة مهمة للتصدي لظاهرة الانتحار، التي تشغل الرأي العام، وذلك ضمن مشروع الجامعة في تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه سوف يعلن تفاصيل المبادرة، للطلاب، الساعة 12 ظهر اليوم، بقاعة الإحتفالات الكبرى، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تقدمها الجامعة تعتمد على العقلانية والتفكير العلمي والمنهج العلمي.
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