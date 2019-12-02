منال حدلي تسحر الجمهور بإطلالة محتشمة في إحدى الحفلات

شاركت المطربة الجزائرية منال حدلي، جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة من إحدى الحفلات التي أحيتها موخرًا، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.



ولفتت منال حدلي الأنظار بحرصها على ارتداء الحجاب والظهور بإطلالة محتشمة، حيث ظهرت بفستان أسود مطرز بالذهبي، ونسقت مكياج بألوان بسيطة تناسبت مع رقة إطلالتها.



منال حدلي تحصد ثمار نجاح أغنيتها تحملت معاك



وكانت منال حدلي قد حققت نجاحًا غير مسبوقًا، من خلال كليب أغنيتها تحملت معاك، والذي يناقش قصة المرأة التي تعاني من تجاهل زوجها لمشاعرها ومتطلباتها، وقد تأثرت منال بهذه القصة أثناء تصوير إحدى المشاهد وذرفت عينها بالدموع، الأمر الذي أشاد به محبيها وتداولوا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق هذه اللحظة.