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مقتل 13 باكستانيا في حريق داخل إحدى المزارع بالأردن

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
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الأمن الأردني
الأمن الأردني
وكالات
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قتل 13 باكستانيا، بينهم أطفال، اليوم الإثنين، جراء حريق اندلع في بيت من صفيح داخل إحدى المزارع بالأردن.

 

وفي بيان قالت إدارة الدفاع المدني بالأردن، إن البيت الذي شب فيه الحريق كانت تسكنه عائلتان من باكستان.

 

وتمكنت فرق الإطفاء، من إخماد الحريق فيما عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفى وكذلك إخلاء الوفيات من المكان.

 

هذا وقد تم تشكيل لجنة من قبل السلطات المختصة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق.

 

وفي سياق منفصل، أوقفت المحكمة العليا في باكستان إخطار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بتمديد فترة بقاء قائد الجيش في البلاد الجنرال قمر جافيد باجوا، حتى جلسة استماع يوم الأربعاء. كما أصدرت المحكمة إشعارات لجميع الأطراف، بما في ذلك الجنرال باجوا، الذي من المقرر أن يتقاعد في 29 نوفمبر.

 

في تحول كبير للحدث، حولت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الالتماس المقدم ضد تمديد قائد الجيش إلى مذكرة ذاتية - وأمرت بتعليق الإخطار الذي أصدرته حكومة عمران خان في 19 أغسطس، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

 

ووجدت المحكمة، أن الإخطار كان مفضلًا فقط من 11 عضوًا في مجلس الوزراء المكون من 25 عضوًا، وبالتالي، فمن الواضح أن هذا الأمر كان بديهيًا؛ لم تتم المصادقة على هذا التمديد من قبل غالبية أعضاء مجلس الوزراء.

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الكلمات المفتاحية

مقتل 13 باكستاني حريق باحدى المزارع الأردن

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