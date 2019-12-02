فالفيردي يتحدث عن أهمية ميسي في برشلونة

تحدث مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي عن أهمية وجود ليونيل ميسي في فريقه بعد أن أحرز المهاجم هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها الفريق على أتلتيكو مدريد 1-0.





استفاد برشلونة من حظه في الشوط الأول ، حيث شاهد المضيفين يصطدمون بالمرمى ويجلبون اثنين من المدافعين من مارك أندريه تير شتيجن.





لكنهم عاقبوا فشل اتليتيكو في التغلب على فرصهم بعد خمس دقائق من الوقت بفضل ميسي ، الذي لعب دقيقة واحدة مع لويس سواريز على حافة المنطقة قبل أن يسجلها الجانب الأيسر في الزاوية السفلية.





أحرز فريق برشلونة أول ضربة في الدوري الاسباني لكرة القدم على يد واندا ميتروبوليتانو في صدارة الليجا بفارق الأهداف ، قبل يوم واحد من إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية.





كان حارس مرمى أتليتيكو جان أوبلاك في حالة جيدة ، حيث ظل ميسي في وضع حرج حتى الدقيقة 85.





وقال فالفيردي الذي أكد أن ضربة جيرارد بيكيه لم تكن خطيرة "كان هناك حارسان على أرض الملعب يستطيعان إجراء معجزات وغالبًا ما يصنعان الكثير من المال".





كانت الهزيمة هي الأولى التي لعبها أتلتيكو في 11 مباراة بالدوري ، لكنهم لم يفزوا إلا بثلاث منها فقط وبفارق ست نقاط عن الصدارة.







