مقتل اثنين من مسؤولي المخابرات في كابول



وفي وقت سابق، أسفرت قنبلة مزروعة على الطريق في ولاية هلمند الجنوبية عن مقتل اثنين من رجال الأمن، من بينهم قائد كبير.



يقول عمر زواك، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، يوم السبت إن الانفجار الذي وقع في منطقة مرجة أدى إلى إصابة اثنين من مسؤولي الأمن الآخرين ومراسل تلفزيوني محلي عندما ضرب قافلة عابرة.



وأضاف المتحدث، أن الهجوم استهدف على الارجح الجنرال ظاهر جول مقبل، قائد وحدة الحدود بالجيش، الذي قتل في الانفجار، وأن مراسل شبكة شمشاد، سردار محمد سروري، كان من بين المصابين، وكان يرافق قوات الأمن في عملية في مرجة.



وأعلن قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان، مسؤوليته عن هجوم السبت، حيث تسيطر المجموعة المسلحة على معظم المناطق في هلمند.



وسبق ذلك انفجار قنبلة مزروعة على الطريق وأصابت سيارة مدنية كانت متجهة إلى حفل زفاف، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، معظمهم من النساء والفتيات الصغيرات.



وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه أصيبا مدنيين اثنين آخرين في الانفجار الذي وقع في مقاطعة قندوز الشمالية الشرقية. وان ست نساء وست فتيات واثنين من الأطفال لقوا حتفهم في الانفجار، وكذلك السائق.



وأكد انام الدين رحماني المتحدث باسم الشرطة في مقاطعة قندوز التقرير.



وتلقي وزارة الداخلية باللوم على طالبان في التفجير الذي وقع مساء الأربعاء. لم تعلق الجماعة المتمردة.



تسيطر طالبان اليوم على نصف أفغانستان، حيث تشن هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والمسؤولين الحكوميين ولكنها تقتل أيضًا عشرات المدنيين. وقد انهارت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في سبتمبر.



تأتي هذه التطورات بعد ان أوضح مسؤول أفغاني انه لقي ثمانية أطفال مصرعهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق بالقرب من مدرستهم في مقاطعة تخار شمال شرق البلاد.



وقال سيد مهراج السادات، قائد شرطة المقاطعة، إن ضحايا هجوم السبت تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة.



ويقول إن الهدف المقصود من القنبلة كان على الأرجح قوات الأمن الأفغانية، التي غالبًا ما تستخدم الطريق. ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.



يلقي السادات باللوم على مقاتلي طالبان الذين ينشطون في محافظة تخار، ولا سيما في منطقة درقاد، حيث وقع الهجوم.



في أكتوبر، شنت حركة طالبان هجمات واسعة النطاق في العديد من المناطق، بما في ذلك عاصمة المقاطعة طالقان، والتي صدتها قوات الأمن الأفغانية.



انتهت محادثات السلام التي دامت عامًا بين الولايات المتحدة وطالبان في سبتمبر، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة "ميتة".



نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن مسؤول أفغاني قوله إنه فتح مسلح النار على سيارة في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي الاستخبارات وجرح ثلاثة آخرين.قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الشرطة تبحث عن المسلح الذي نفذ الهجوم في وقت مبكر من يوم الاثنين، مضيفا ان الشرطة أغلقت المنطقة الشرقية 9 من كابول أثناء بحثها عن المهاجم.ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن نفذت كل من طالبان وإحدى جماعات الدولة الإسلامية هجمات في العاصمة.تسيطر طالبان على ما يقرب من نصف أفغانستان، حيث تشن هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والمسؤولين الحكوميين ولكنها تقتل أيضًا عشرات المدنيين.