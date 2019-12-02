"ملطشة القلوب".. تتخطى حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة

تخطى فيديو كليب أغنية" ملطشة القلوب" للمطرب مصطفى شوقي، المليون الثامن له عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

حيث حققت الاغنيه نجاحا واسعا منذ طرحها،



أغنية "ملطشة القلوب" من ألحان بلال، ومن كلمات الشاعر صابر كمال سرور، وتوزيع رامي سمير، والفيديو كليب من إخراج نصر محروس.



الأغنية أولي أغنيات ألبوم "فري ميكس5" للمنتج نصر محروس، بعد غياب عدة سنوات، وسيضم الألبوم عدة أغاني بصوت المواهب الشابه المنضمة إلي شركة نصر محروس.



كلمات الأغنية



على فين العزم إن شاالله ؟!.. وإيه اللي قطعلك نومة؟ ده لولاش الستر من الله.. مكانتش قامت لك قومة لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ ده البر ماهوش أمان والعشق مالوش ضمان ده رهان على حدف طوب ونشانك سهمه خايب يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب هتقولي ايه هُس يجيك أوا دخلك منين سرسوب الهوى هتروح يومين وتجيلي جريح تقولي دبَّر حق الدوا دواك فضّى الجيوب.. وخلى الناس تعايب يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب مش كنا قولنا مفيش من كذا!! فُتنا الغرام ونصبنا العزا رجعت تاني ف عهدك ليه؟ هي القلوب كييفة أذى! ده الكدب أبو العيوب يا مُهر وحبله سايب يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ ده البر ماهوش أمان والعشق مالوش ضمان ده رهان على حدف طوب ونشانك سهمه خايب يا ملطشة القلوب.. يا جلاب المصايب.