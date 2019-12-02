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محافظ القليوبية لوفد الكنسية الإنجيلية ببنها: هدفنا خدمة الوطن (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
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اللقاء
اللقاء
محمد نبيل
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هنأ وفد كنسي من الكنيسة الإنجيلية ببنها، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الجديد، على ثقة رئيس الجمهورية، بتعيينه محافظا للقليوبية.

وكان على رأس الوفد القس الدكتور إيميل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، وعدد من أعضاء الكنيسة، متمنين له دوام التوفيق في مهمته الجديدة.

ورحب المحافظ بالوفد معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم للمحافظة، مؤكدا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيرًا إلى أنه يسعى لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع المدني والمحلي خلال الفترة المقبلة، قائلا: "هدفنا مشترك وهو خدمة الوطن".

وفي سياق متصل أعرب راعي الكنيسة الإنجيلية، عن خالص التهنئة لمواطني المحافظة، داعيا الله تعالى له بكل التوفيق والسداد وللقليوبية كل تقدم وتنمية ورخاء، مؤكدا على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري الواحد.
محافظ القليوبية لوفد الكنسية الإنجيلية ببنها: هدفنا خدمة الوطن (صور)
محافظ القليوبية لوفد الكنسية الإنجيلية ببنها: هدفنا خدمة الوطن (صور)
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