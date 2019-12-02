محافظ القليوبية: جداول زمنية للانتهاء من كافة المشروعات لنخدم المواطنين (صور)

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائبة المحافظ، واللواء هشام محمد عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية، لتنفيذ مشروعات جهاز تعمير القاهرة الكبرى والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي للمحافظ، وجميع الإدارات المعنية، حيث تم مناقشة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة حاليا من قبل الجهاز وعلي رأسها أنفاق مدينة شبرا الخيمة الثلاثة المزدوجة وكوبري كفر شبين.



الجدير بالذكر أن المحافظة تستعين بجهاز تعمير القاهرة الكبري في مشروعات الرصف وإنشاء الطرق والمساهمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسهام في تطوير العشوائيات، والمشروعات الإنتاجية وتمويل وتنفيذ بعض مشروعات المحافظة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للقليوبية.



أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، لا سيما مشروعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي ورفع كفاءة المشروعات الإنتاجية لزيادة دخل المحافظة لصالح جميع المواطنين.