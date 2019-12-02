تايلور سويفت وجو ألوين يحتفلون بعيد الشكر معًا في لندن

نجمة البوب تايلور سويفت، البالغة من العمر 29 عاما، تم تكريمها كفنان العقد خلال حفل AMAs، وأدّت مجموعة متنوعة من أغانيها، لكن قبل أن تقدم عروضها على المسرح، كان فريق تايلور يتناول بشكل مستمر المعركة من أجل حقوق موسيقاها.



ولكن في عطلة عيد الشكر، يبدو وكأن تايلور تتراجع خطوة إلى الوراء لقضاء بعض الوقت الذي تحتاج إليه بشدة مع صديقاتها وعشيقها جو ألوين.



لعلك تتذكر أن تايلور وألوين، يتواعدان منذ ثلاث سنوات تقريبا، لكنهما استمرا في إبقاء علاقتهما سرية وخفية، ووفقا ل E News، فإن عيد الشكر هذا، سافرت تايلور إلى لندن لقضاء العطلة مع الممثل البالغ من العمر 28 عاما.



ووصلت يوم الخميس من نيويورك وستقضي عطلة نهاية الأسبوع هناك".



وقبل مغادرة البلاد إلى جانب ألوين، استضافت تايلور حفلتها السنوية لجمع الأصدقاء مع عارضة الأزيا جيجي حديد، ومارثا هانت البالغة من العمر 30 عاما وأنطوني برووسكي.



إنه تقليد سنوي لتايلور أن تلتقي بأصدقاء مقربين وتفعل هذا، وحسب E News، فإن كثيرون حضروا اجتماعاتها في السنوات الماضية، وكان هذا العام حميما وعاديا، لكنهم جميعا قضوا وقتا رائعا.



شاركت صديقتها جيجي، صورة جميلة لهما وهما يتعانقان في عيد الشكر.



شاركت جيجي أيضا، صورة جماعية عن احتفال إقامة الصداقات الرائع، في منشور على إنستجرام، حيث شوهدت تايلور وهوي تشرب النبيذ، وكتبت جيجي على صورتها "أحبكم جميعًا"



وعلاوة على ذلك، أعادت مارثا هانت، نشر منشور جيجي على إنستجرام، وأضافت قائلة: "أحبكم،واشتقت لكم بالفعل".



في أكتوبر، قامت تايلور وألوين بظهور علني نادر بعد أداءها على الهواء مباشرة يوم السبت، في حفل AMAs، وفي تلك الليلة، أظهرت تايلور جانبها الرومانسي بأداء متعري الذي يُعتقد أنه يتعلق بعلاقتها مع ألوين.



وبعد البث المباشر، انضمت تايلور إلى الممثلين في الحفلة التالية في مدينة نيويورك ورافقها ألوين.



في مقابلة مع مجلة The Gurdian، أوضحت تايلور أنها لن تتحدث عن علاقتها العاطفية.



وقالت تايلور:" تعلمت أنني اذا فعلت ذلك، فالناس يظنون أن الأمر سيكون موضع نقاش، وعلاقتنا ليست موضوع نقاش، لو كنا نحتسي كأسا من النبيذ، لكنا نتحدث عنه الآن، لكنه يخرج الى العالم"



وأضافت تايلور: "هناك تقع الحدود، وهذا حيث أصبحت حياتي سهلة التدبير، أريد حقا أن أحافظ على شعوري بالسهولة التي يمكن التحكم بها".

