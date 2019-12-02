Advertisements
Advertisements
Advertisements

تايلور سويفت وجو ألوين يحتفلون بعيد الشكر معًا في لندن

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
نجمة البوب تايلور سويفت، البالغة من العمر 29 عاما، تم تكريمها كفنان العقد خلال حفل AMAs، وأدّت مجموعة متنوعة من أغانيها، لكن قبل أن تقدم عروضها على المسرح، كان فريق تايلور يتناول بشكل مستمر المعركة من أجل حقوق موسيقاها.

ولكن في عطلة عيد الشكر، يبدو وكأن تايلور تتراجع خطوة إلى الوراء لقضاء بعض الوقت الذي تحتاج إليه بشدة مع صديقاتها وعشيقها جو ألوين.

لعلك تتذكر أن تايلور وألوين، يتواعدان منذ ثلاث سنوات تقريبا، لكنهما استمرا في إبقاء علاقتهما سرية وخفية، ووفقا ل E News، فإن عيد الشكر هذا، سافرت تايلور إلى لندن لقضاء العطلة مع الممثل البالغ من العمر 28 عاما.

ووصلت يوم الخميس من نيويورك وستقضي عطلة نهاية الأسبوع هناك".

وقبل مغادرة البلاد إلى جانب ألوين، استضافت تايلور حفلتها السنوية لجمع الأصدقاء مع عارضة الأزيا جيجي حديد، ومارثا هانت البالغة من العمر 30 عاما وأنطوني برووسكي.

إنه تقليد سنوي لتايلور أن تلتقي بأصدقاء مقربين وتفعل هذا، وحسب E News، فإن كثيرون حضروا اجتماعاتها في السنوات الماضية، وكان هذا العام حميما وعاديا، لكنهم جميعا قضوا وقتا رائعا.

شاركت صديقتها جيجي، صورة جميلة لهما وهما يتعانقان في عيد الشكر.

شاركت جيجي أيضا، صورة جماعية عن احتفال إقامة الصداقات الرائع، في منشور على إنستجرام، حيث شوهدت تايلور وهوي تشرب النبيذ، وكتبت جيجي على صورتها "أحبكم جميعًا"

وعلاوة على ذلك، أعادت مارثا هانت، نشر منشور جيجي على إنستجرام، وأضافت قائلة: "أحبكم،واشتقت لكم بالفعل".

في أكتوبر، قامت تايلور وألوين بظهور علني نادر بعد أداءها على الهواء مباشرة يوم السبت، في حفل AMAs، وفي تلك الليلة، أظهرت تايلور جانبها الرومانسي بأداء متعري الذي يُعتقد أنه يتعلق بعلاقتها مع ألوين.

وبعد البث المباشر، انضمت تايلور إلى الممثلين في الحفلة التالية في مدينة نيويورك ورافقها ألوين.

في مقابلة مع مجلة The Gurdian، أوضحت تايلور أنها لن تتحدث عن علاقتها العاطفية.

وقالت تايلور:" تعلمت أنني اذا فعلت ذلك، فالناس يظنون أن الأمر سيكون موضع نقاش، وعلاقتنا ليست موضوع نقاش، لو كنا نحتسي كأسا من النبيذ، لكنا نتحدث عنه الآن، لكنه يخرج الى العالم"

وأضافت تايلور: "هناك تقع الحدود، وهذا حيث أصبحت حياتي سهلة التدبير، أريد حقا أن أحافظ على شعوري بالسهولة التي يمكن التحكم بها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل ناري للأهلي في مباراة كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 13 ساعة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تايلور سويفت تغني في افتتاح حفل "AMAs"

تايلور سويفت تفتتح حفل توزيع جوائز AMAs

بإطلالة مميزة.. المغنية العالمية تايلور سويفت تخطف الأنظار في حفل جوائز "AMAs" (صور)

لهذا السبب.. كاثرين شوارزينجر توجه رسالة شكر وامتنان لزوجها

كاميلا كابيلو وشون مينديز يقدمان حفل AMAs لعام 2019

سيلينا جوميز وتايلور سويفت تعريف لأفضل أصدقاء للأبد في حفل AMAs 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

08:37 ص

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status