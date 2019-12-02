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هونج كونج تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات في المركز المالي الآسيوي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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يستعد المتظاهرون في هونج كونج لأسبوع جديد من التجمعات اليوم الاثنين، بعد مظاهرة حاشدة أظهرت أن الحركة المناهضة للحكومة ما زالت قادرة على جذب الناس إلى الشوارع حتى بعد المكاسب الأخيرة التي حققها الديمقراطيون في الانتخابات المحلية.

بعد فترة هدوء نادرة في المظاهرات التي تلت الانتخابات، أطلقت الشرطة يوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة بينما هتف السكان "ثورة عصرنا" و"حرروا هونج كونج".

يخطط المتظاهرون للتجمع لمدة ساعتين في وقت الغداء للأيام الخمسة المقبلة في المنطقة التجارية المركزية للمركز المالي الآسيوي، وذلك وفقًا للمنشورات على الإنترنت.

اجتذبت الاحتجاجات قطاع كبير من مجتمع هونغ كونغ - من الطلاب إلى المتقاعدين والعاملين في المكاتب. تهدف تجمعات وقت الغداء في وسط المدينة إلى جذب ذوي الياقات البيضاء، الذين قاموا في بعض الأحيان بسد الطرق خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى مواجهة مع الشرطة.

وجاء احتجاج يوم الأحد في منطقة تسيم شا تسوي التجارية المزدحمة عقب مسيرة "شكر" للقنصلية الأمريكية شارك فيها المئات لإظهار الامتنان لدعم الولايات المتحدة للمظاهرات التي أثارت غضب المدينة التي حكمها الصينيون لمدة ستة أشهر تقريبًا.

أغلقت المتاجر والشركات في تسيم شا تسوي أبوابها مبكرًا حيث قامت الشرطة برش غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين، بمن فيهم بعض المسنين وغيرهم مع حيواناتهم الأليفة، أثناء سيرهم عبر واجهة كولون المائية بالمدينة، موطن الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق.

وفي الوقت الذي حققت فيه الانتخابات المحلية في 24 نوفمبر فوزًا ساحقًا للمرشحين المؤيدين للديمقراطية، تعهد النشطاء بالحفاظ على زخم الحركة المناهضة للحكومة.

وتشمل مطالب المحتجين وضع حد لتدخل بكين المزعوم في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997، والاقتراع العام والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة.

أجبرت الاضطرابات منذ يونيو في بعض الأحيان على إغلاق المكاتب الحكومية والشركات والمدارس والمطار الدولي، مما ساعد في دفع المدينة إلى الركود لأول مرة منذ عقد.
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الكلمات المفتاحية

متظاهرون في هونج كونج المركز المالي الآسيوي احتجاجات هونج كونج

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