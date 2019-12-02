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اليوم.. عودة الوقود إلى المحطات في لبنان

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
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الاحتجاجات في لبنان
الاحتجاجات في لبنان
وكالات
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تبدأ محطات الوقود، صباح اليوم الإثنين، في تسلُّم المحروقات من الشركات المستورِدة للنفط، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وفي تصريح تلفزيوني، أشار ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، إلى أن "لا أزمة محروقات في الأسواق".

 

وقد أنهت الشركات المستوردة، إضراب أصحاب محطات الوقود لإجراء محادثات مع السلطات، وتحتج نقابة المحطات على الخسائر المادية التي لحقت بالقطاع، جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق.

 

ودعا منظمو الحراك الشعبي في ساحة "النور" بمدينة طرابلس اللبنانية إلى إضراب عام، اليوم الاثنين، "بغية التصعيد".

 

هذا فيما أكدت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام أن منظمي الاعتصامات في عكار شمالاً دعوا إلى التجمع اليوم "لإغلاق المؤسسات الرسمية".

 

وفي سياق آخر، قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسن مراد، نقلاً عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إن 4 مليارات دولار تم سحبها من مصارف البلاد منذ سبتمبر الماضي.

 

ونقلت وسائل إعلام عن وزير التجارة اللبناني قوله إنه طلب خفض الفائدة إلى النصف خلال اجتماع مع حاكم مصرف لبنان وكبار المسؤولين.

 

وكان مراد قد أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة وخطيرة، تهدد بانفجار اجتماعي في ظل توالي أزمات الصرف التعسفي، والشح في السيولة، وغلاء المواد الاستهلاكية.

 

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

 

واستقالت الحكومة بعد 12 يوماً على وقع الاحتجاجات، في استجابة لمطالب المحتجين، الذين اتهموا النخبة السياسية بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد.

 

ولم يجرِ بعد رئيس الجمهورية، ميشال عون، الاستشارات النيابية الرامية إلى اختيار رئيس للوزراء يُكلّف بتشكيل حكومة جديدة.

 

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الكلمات المفتاحية

محطات الوقود لبنان عودة الوقود الاحتجاجات اللبنانية

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