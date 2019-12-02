سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في مصر

يواصل سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 2 -12-2019 حالة الاستقرار التي شهدها في البنوك منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر، وكان سعر الدولار قد شهد ارتفاعات طفيفة في البنك المركزى المصري في اليوم الاخير من شهر نوفمبر الماضي، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





خسائر الدولار خلال الشهر الماضي

في الواقع لم يشهد الدولار انخفاضات كبيرة خلال نوفمبر الماضي وإنما شهد شهر اكتوبر من العام الجارى اكمبر تراجعات لسعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة خسائر وصلت الى نحو 2.5% خلال شهر واحد





سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2-12-2019





سجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك كل من البنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي عند مستوى 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.



