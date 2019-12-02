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سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 2-12-2019.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار مقابل الجنيه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 
يواصل سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 2 -12-2019 حالة الاستقرار التي شهدها في البنوك منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر، وكان سعر الدولار قد شهد ارتفاعات طفيفة في البنك المركزى المصري في اليوم الاخير من شهر نوفمبر الماضي، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

خسائر الدولار خلال الشهر الماضي 
في الواقع لم يشهد الدولار انخفاضات كبيرة خلال نوفمبر الماضي وإنما شهد شهر اكتوبر من العام الجارى اكمبر تراجعات لسعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة خسائر وصلت الى نحو 2.5% خلال شهر واحد 

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2-12-2019

سجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك كل من البنك العربي الافريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي عند مستوى 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع،  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

 سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة 
سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 16.0607، و16.1841، وسجلت اسعار الدولار في بنك مصر
نحو 16.05 للشراء و16.15 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 16.05للشراء و16.15 للبيع،  وسجلت اسعار الدولار في بنك القاهرة نحو 16.05 للشراء، و16.15 للبيع، وسجلت اسعار الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيهخا للشراء و16.15 جنيها للبيع، وسجلت اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.06 للشراء و 16.16 للبيع، وسجلت اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.09، و16.17 للبيع ، وسجلت اسعار الدولار في بنك عودة نحو 16.07، و16.17 للبيع.
 
أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 2-12-2019

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0607

16.1841

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17



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