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نجم أتلتيكو مدريد: ميسي قتلنا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
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ساؤول
ساؤول
الفجر الرياضي
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أشاد ساؤول نييجيز لاعب وسط أتلتيكو مدريد بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف انتصار فريقه برشلونة على الأتلتي الأحد على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في قمة الجولة الـ15، حيث أكد أنه "الأفضل في العالم".

 

قال اللاعب الشاب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "حقيقة الأمر، أشعر أن النتيجة غير مستحقه لما تم تقديمه داخل الملعب، قدمنا مباراة كبيرة، برشلونة لم يصنع فرصاً خطيرة، ولكن ظهر ليو وبسهولة بالغة سجل الهدف، ولهذا هو الأفضل في العالم".

 

وأضاف: "ليو أكثر من صنع الفارق، قتل أتلتيكو مدريد في لقطة واحدة، صنعنا فرصاً كثيرة، كما أن تير شتيغن تصدى لكرتين خطيرتين ببراعة".

 

وأثنى صاحب 25 عاماً على الصورة التي ظهر بها الفريق داخل الملعب، رغم اعترافه باللحظة الصعبة التي يمرون بها.

 

وقال في هذا الصدد: "الأمر مقلق لأن الانتصارات غابت عنا، رغم أن الانطباعات تتحسن في كل مباراة، نقدم مستوى جيد في المباريات الأربع الماضية، ونضغط على المنافس باللعب وبالكرات المباشرة، ونتخذ المبادرة، الفريق يمر بفترة صعبة، ولا يمكن أن نلوم أنفسنا لأننا نقدم كل شيء داخل الملعب".

 

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نادي اتلتيكو مدريد ميسي برشلونة اخبار الرياضة اتلتيكو مدريد

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