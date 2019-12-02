Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. قتلى وجرحى باصطدام أكثر من 40 سيارة في كندا (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
Advertisements
اصطدام أكثر من 40 سيارة
اصطدام أكثر من 40 سيارة
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في كندا، صباح اليوم الإثنين، وفاة شخص وإصابة حوالي 20 في حادث على طريق سريع بالقرب من كينغستون في كندا.

وأفادت وسائل إعلام كندية، بأن ثلاثة من الضحايا في حالة خطيرة.

 

وقد تصادم ما لا يقل عن 40 سيارة على الطريق السريع، بسبب الظروف الجوية السيئة – وسقوط حوالي 15 سم من الثلوج في المدينة خلال الـ24 الساعة الماضيةن حسبما ذكرت CBC.

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وأغلقت السلطات الكندية، الطريق السريع مؤقتًا، وأخلت السيارات، بعد الحادث.

Advertisements

أخبار تهمك

تشكيل ناري للأهلي في مباراة كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يومين

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 9 ساعات

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي على أعتاب فيورنتينا الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ ساعتين

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 13 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

بعد هروب حمدي النقاز.. كارثة جديدة تضرب الزمالك

08:37 ص

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status