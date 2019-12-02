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مقتل ثلاثة رجال إنقاذ في تحطم مروحية في فرنسا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين، إن ثلاثة من عمال الانقاذ لقوا حتفهم بعد تحطم مروحيتهم بالقرب من مارسيليا بجنوب فرنسا بينما كانوا في طريقهم لمساعدة الناس في الفيضانات الغزيرة، وفقا لرويترز.

وقالت الوزارة، إن الحادث وقع ليلة 1 ديسمبر، وأضافت أن التحقيق جار لبحث سبب الحادث.

تعرض ساحل فرنسا على البحر الأبيض المتوسط لأمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى حدوث فيضانات وتعطيل واسع لوسائل النقل.

وقد اعلنت فرنسا في وقت سابق اصطدام طائرتي هليكوبتر في الجو في ليلة بلا قمر، مما اسفر عن مقتل 13 جنديا فرنسيا كانوا يقاتلون المتطرفين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في مالي.

تجذب الوفيات الانتباه إلى جبهة مثيرة للقلق في القتال العالمي ضد التطرف. في تصاعد للعنف هذا الشهر، قتل المهاجمون المرتبطون دائمًا بتنظيم الدولة الإسلامية عشرات الجنود في منطقة الساحل القاحلة في غرب إفريقيا ونصبوا كمينًا لقافلة من موظفي شركة التعدين الكندية، مما أسفر عن مقتل 38 شخصًا على الأقل.

وقد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "حزنه العميق" اثر الحادث. وقال الجيش إن المروحيات كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية عندما اصطدمت وتحطمت في منطقة ليبتاكو في مالي قرب النيجر، بينما كانت تدعم قوات الكوماندوز الفرنسية على الأرض لملاحقة مجموعة من المتطرفين. لم ينجو احد كان على متن الطائرة.

وأوضحت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي، أن المروحيات كانت تعمل "في ظل الظلام التام، الأمر الذي جعل العملية أكثر تعقيدًا." وانه تم العثور على مسجلات بيانات رحلة طائرات الهليكوبتر وبدأ التحقيق.
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مقتل ثلاثة رجال انقاذ فيضانات الريفيرا تحطم مروحية في فرنسا

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