قتلى في تحطم مروحية فرنسية قرب مرسيليا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، صباح اليوم الإثنين، مقتل 3 رجال إنقاذ في حادث تحطم مروحية قرب مرسيليا.

وقالت الداخلية الفرنسية، إن المروحية كانت تنفذ مهمة في مناطق تضربها الفيضانات في جنوب فرنسا.

وعثرت الداخلية الفرنسية، على جثث الرجال الثلاثة قرب بلدة روف في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن فقد الاتصال بالمروحية واختفت عن الرادار خلال قيامها بمهمة إنقاذ واستطلاع فوق منطقة فار مساء الأحد".

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مسببات الحادث والظروف التي رافقته، ووفق بيان صادر عن وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، ووزير الدولة في الداخلية، لوران نونيز.

وأضاف بيان كاستانير ونونيز أنه "بينما تستعد فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها قتلوا في خدمة بلدهم (في مالي)، يفقد بلدنا أيضا ثلاثة أبطال أعطوا حياتهم لحماية الفرنسيين".

وقُتل شخصان الأحد جراء الفيضانات في منطقة الريفييرا التي شهدت هطول أمطار غزيرة وتسببت بفيضانات قوية.