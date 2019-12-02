اليوم .. وزير التموين يضع حجر الأساس للمنطقة اللوچيستية التجارية بمركز طنبشة بالمنوفية





يتوجه اليوم على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة المنوفية، وذلك لوضع حجر الأساس للمنطقة اللوچيستية التجارية بمركز طنبشة، وهى المنطقة التي يتم إنشاءها من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية.





ومن المقرر ان يرافق سيادته بالجولة كل من اللواء إبراهيم شهاوي - محافظ المنوفية، و إبرهيم عشماوي - مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية.