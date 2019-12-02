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تداول 486 شاحنة و73 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
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سفينة حاويات
سفينة حاويات
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 486 شاحنة بضائع و73 سيارة.

وفي السياق ذاته، يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 129 شاحنة و25 سيارة بينما تغادر السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و10 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنة و15 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، القاهرة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 167 شاحنة و19 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 28 شاحنة و2 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 35 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 25 شاحنة.
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الكلمات المفتاحية

ميناء نويبع ميناء سفاجا موانئ مصرية موانئ البحر الأحمر

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