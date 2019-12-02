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جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة ٤ ديسمبر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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ينظم مركز الإرشاد النفسي  بكلية التربية بجامعة حلوان، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية.

وتعقد فعاليات الاحتفالية، في تمام الساعة العاشرة، صباح يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، ، بمدرج ١١ أ بمقر الحرم الجامعي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الواقعة على المؤسسات التعليمية بإعتبارها مسئولة عن بناء وإعداد أجيال واعية وكوادر من الشباب تواجه تحديات المستقبل.

ويشارك في الاحتفال نخبة من الطلاب والطالبات من متحدي الإعاقة من مدارس التربية الفكرية بحلوان ومدرسة النور والأمل، وكذلك مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

ويشرف على تنظيم الاحتفالية الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذة الدكتورة وفاء عبد الجواد رئيس قسم الصحة النفسية ومدير مركز الإرشاد النفسي والأستاذة الدكتورة عزة خضري نائب مدير المركز.


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