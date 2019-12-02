صحف اليوم تبرز افتتاح السيسي لمؤتمر الاتصالات والاتفاق اليوناني المصري

تناولت الصحف الصادرة، صباح اليوم الإثنين، عددا من القضايا المهمة على رأسها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأكيده على تقدم مصر فى مجال الرقمنة، كما أبرزت الصحف التوافق المصرى اليونانى على عدم مشروعية اتفاق تركيا السراج.





وأبرزت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية تأكيد الرئيس السيسى، خلال افتتاحه لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو أى سى تى"، أن مصر لديها فرصة كبيرة وعظيمة فى مجال الرقمنة، قائلا إن الحكومة تتحرك فى هذا المجال بسرعة وقوة من أجل إنجاحه والنهوض بالدولة.





وأضاف السيسى أن هناك إصرارا على التحرك فى هذا المجال بقوة كبيرة لأنه يعتبر الحاضر والمستقبل الذى نتمنى أن نسير فيه، موضحا أن مصر تعد سوقا كبيرا، فنحن نتحدث عن 100 مليون شخص.





وحول حديث رئيس الاتحاد البريدى العالمى عن منصة التجارة العالمية.. قال الرئيس نحن سندرس هذا الموضوع بالتعاون مع القطاع الخاص ومع الدولة ونحن على استعداد لإطلاق هذه المنصة وأن نحقق النجاح لنا ولأفريقيا بشكل كبير.. داعيا المعنيين للتحرك فى هذا المجال كالآخرين والمساهمة فى هذا الصدد على مستوى العالم.





وفيما يتعلق بالمعرض القادم للبريد، قال السيسى، إننا سنكون سعداء باستضافته، ودائما نكون سعداء بأن نسهم ونصبح منصة معارض للإنسانية، للتقدم، للسلام، للبناء وللتنمية، ونحن نحرص على هذا الدور، وكما ترون نقدم فى مصر كل التسهيلات التى نستطيع تقديمها، نحن نقدم ونطور أنفسنا، ونحسن من أدائنا فى المجالات المختلفة.





وألقت الصحف الضوء على مباحثات سامح شكرى وزير الخارجية، مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس والتى تناولت الملفات الإقليمية، وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج.





وأشارت الصحف إلى تصريح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين توافقا على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة فى اتفاق الصخيرات، كما تم استعراض التدخل التركى السلبى فى الشأن الليبى بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية فى ليبيا.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تباحثا حول سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.





وذكر أن الوزير شكرى استهل اللقاء بالترحيب بالوزير اليونانى فى زيارته إلى القاهرة، مشيداً بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا فى مختلف المجالات.





ونوه بالنتائج الإيجابية للقاء الثنائى الذى عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكذلك القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى القاهرة خلال أكتوبر 2019.





وأوضح حافظ أن الوزير شكرى أكد على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذى شهدته العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد شكرى على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجارى ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين.





ونوه وزير الخارجية سامح شكرى إلى أهمية حث الشركات اليونانية على زيادة استثماراتها فى مصر للاستفادة من الفرص الواعدة فى المجالات المختلفة بما يعود بالفائدة على شعبى البلدين الصديقين.





وتناول الجانبان أيضا، الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولاً إلى السلام المنشود؛ فيما تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة بما فى ذلك التطورات فى سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران، كما بحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك قضيتيّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.





واهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم، بالجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة التى تنطلق اليوم الإثنين، وأشارت إلى بدء فعاليات الاجتماع الثانى على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث "مصر، والسودان، وإثيوبيا"، بمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل للسد.





وأبرزت الصحف بيان وزارة الموارد المائية والرى، والتى أكدت خلاله، أن هذا الاجتماع الذى يستمر لمدة يومين، يأتى فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكى، وحضور رئيس البنك الدولى، فى ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات.



